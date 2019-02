Czołowe zderzenie z autokarem. Osiem osób trafiło do szpitali

Osiem osób przetransportowano do szpitali po zderzeniu samochodu osobowego i autokaru w Grodźcu (Śląskie). 20 pasażerów autokaru jechało na kulig. Informację i nagranie otrzymaliśmy na Kontakt 24.

Pojazdy zderzyły się około godziny 17.30 w Grodźcu na ul. Bielskiej.

- 22-letnia kierująca peugeotem straciła panowanie nad pojazdem i zjechała na przeciwległy pas ruchu. Doszło do zderzenia czołowego z jadącym tamtędy autokarem. Autokarem podróżowało 20 osób i kierowca, jechali na kulig – poinformowała podinsp. Elwira Jurasz z Komendy Miejskiej Policji w Bielsku - Białej.

Osiem osób poszkodowanych

W zderzeniu poszkodowanych zostało osiem osób. Cztery z nich przetransportowano do szpitala w Bielsku-Białej, cztery do szpitala w Cieszynie. Jak poinformowała policjantka, odniesione obrażenia nie zagrażają życiu poszkodowanych. Osoby przewiezione do Bielska-Białej opuściły już szpital.

Kierującej peugeotem odebrano prawo jazdy. Kobieta była trzeźwa.