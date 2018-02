Czołowe zderzenie aut. Ranni

Dwa samochody osobowe zderzyły się na krajowej "3" w pobliżu miejscowości Kaczorów (Dolnośląskie). Cztery osoby zostały poszkodowane, jedna trafiła do szpitala. Informację i zdjęcia otrzymaliśmy na Kontakt 24.

Policja otrzymała zgłoszenie w sobotę po godzinie 20.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierująca skodą, 25-letnia kobieta, nie dostosowała prędkości do warunków panujących na drodze. Próbując uniknąć zderzenia, zjechała na przeciwległy pas ruchu i doszło do czołowego zderzenia z drugą skodą – poinformował nadkom. Krzysztof Zaporowski z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Jak dodał policjant, cztery osoby odniosły niegroźne obrażenia. Została im udzielona pomoc na miejscu. Z kolei do szpitala trafiła pasażerka samochodu, w który uderzyła skoda.

- Kierowcy byli trzeźwi – zakończył nadkom. Zaporowski.