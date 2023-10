Czas Decyzji. Pokażcie, jak głosujecie w wyborach 2023

Dziś 15 października o godzinie 7 rano ruszyło głosowanie w wyborach parlamentarnych 2023. Polscy obywatele wybierają posłów i senatorów. Wy też głosujecie w wyborach? Oddajecie swój głos w Polsce czy za granicą? Jak przebiega głosowanie w wyborach? Czy są długie kolejki do lokali wyborczych? Pokażcie jak głosujecie w wyborach. Czekamy na Wasze zdjęcia.

Wybory 20223

Trwają wybory parlamentarne - polscy obywatele wybierają 460 posłów i 100 senatorów. Wyborcy oddają głos na jednego kandydata wybranej listy do Sejmu oraz jednego do Senatu.

Jednocześnie w niedzielę odbywa się referendum krajowe. Kartę do zagłosowania w referendum wyborcy otrzymują w lokalach wyborczych wraz z kartami do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu.

Czy Wy także głosujecie w wyborach? Gdzie oddajecie swój głos? Czy są duże kolejki do urn wyborczych? Czy macie jakieś problemy w lokalach wyborczych? Podzielcie się z nami zdjęciami z tego wydarzenia. Materiały i opinie wysyłajcie także mailowo na adres kontakt24@tvn.pl.