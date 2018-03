Czarny dym nad angielskim lotniskiem. Spłonął autobus

Autobus przewożący pasażerów między terminalami angielskiego lotniska Stansted spłonął w piątek. Pożar został ugaszony, jednak przez olbrzymie zadymienie ewakuowano część pasażerów. Informację oraz nagranie otrzymaliśmy od Adama.



Do pożaru doszło po godzinie 16.

Jak podał na swojej stronie internetowej The Telegraph, z powodu silnego zadymienia ewakuowano główny terminal lotniska Stansted.

Autobus, który spłonął na terenie portu, służył do przewożenia pasażerów między terminalami.

Na nagraniu, które otrzymaliśmy od Adama, widać ogień oraz kłęby czarnego dymu unoszące się nad płonącym autobusem.

Tuż przed godziną 19 lotnisko Stansted poinformowało na Twitterze, że pożar został ugaszony, a pasażerowie przechodzą ponowna kontrolę bezpieczeństwa.

Following a shuttle bus fire on the terminal forecourt, the Express Set Down remains closed. Due to the earlier evacuation of the terminal, all passengers are now in the process of being re-screened through security. While we’re working on returning to normal operations, 1/2

— Stansted Airport (@STN_Airport) 30 marca 2018