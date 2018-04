Czarne świnki, rowerzyści czy burze? Głosujcie na materiał tygodnia

Miniony tydzień upłynął w wiosennej aurze. Mieliśmy pierwsze w tym roku burze, które uwiecznili Reporterzy 24. Z pogody korzystali też rowerzyści, którzy nie zawsze przestrzegali przepisów obowiązujących na drodze. Spacerujący ulicami Wrocławia podczas wiosennej niedzieli napotkali za to czarne świnki wietnamskie. To te historie powalczą o tytuł materiału tygodnia. Który Waszym zdaniem jest najlepszy? Zapraszamy do głosowania.

Czarne świnki na spacerze. "Szukały jedzenia"

Autor: ~Papryk P. Na Antenie Wykorzystany w serwisie odtwórz



Sześć czarnych świnek wietnamskich spacerowało po nadodrzańskim wale nieopodal centrum stolicy Dolnego Śląska. Zwierzęta prawdopodobnie uciekły z pobliskiej hodowli. Nagranie otrzymaliśmy na Kontakt 24. Czytaj więcej

Ciemne chmury i błyskawice. Pierwsze burze tej wiosny

W ostatnich dniach pogoda nas rozpieszczała. Wysoką temperaturą i słońcem cieszyła się cała Polska. Wiadomo jednak, że kwiecień lubi przeplatać. Na Kontakt 24 otrzymaliśmy od Was nagrania i zdjęcia z wtorkowych wiosennych burz. Czytaj więcej

Samochody mają zielone, rowerzysta przecina im drogę

Autor: ~Krzysztof Wykorzystany w serwisie odtwórz

Niebezpieczny manewr rowerzysty zarejestrował Reporter 24 na ruchliwym, mokotowskim skrzyżowaniu. Na jego filmie widać, jak kierujący jednośladem wjeżdża tuż przed auta, choć ma czerwone światło. Nagranie otrzymaliśmy na Kontakt 24. Czytaj więcej

Ośmiu na rowerach jedzie trasą S8

Autor: ~Adam Na Antenie Wykorzystany w serwisie odtwórz

Niecodzienny widok na trasie S8 w Warszawie. Reporter 24 nagrał rowerzystów jadących drogą ekspresową. - Gdy policyjny radiowóz dojechał na miejsce, grupy rowerzystów już nie było - mówi policja. Nagranie otrzymaliśmy na Kontakt 24. Czytaj więcej



"Burza to mało powiedziane". Błyski i grad w relacjach Reporterów 24

Autor: ~Krzysztof Wykorzystany w serwisie odtwórz

W piątek nad Polską zerwały się burze, którym towarzyszyły silne porywy wiatru, deszcz, a nawet grad. Na Kontakt 24 otrzymujemy od Was zdjęcia i nagrania z gwałtownych wyładowań. Czytaj więcej

