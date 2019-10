Co ze spłaconymi kredytami, jak odzyskać pieniądze? Pytania frankowiczów

Czy wszystkie banki stosowały zapisy abuzywne przy kredytach CHF? Czy niektóre były na to za sprytne. Zabezpieczały się np. oświadczeniem klienta o ryzyku kursowym lub odwoływały się do kursów walut NBP. Tzw. złotówkowicze też mają prawo iść do sądu o ile zostali oszukani przez banki, a to nie miało...