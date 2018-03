Ciężarówka uderzyła w autobus. Policja: kierowca prawdopodobnie zasnął

Zderzenie ciężarówki z autobusem przewożącym pracowników. Dwie osoby zostały poszkodowane. Informację i zdjęcia z miejscowości Włosienica (Małopolskie) zamieścił serwis oswiecim112.pl.

Informacja o zderzeniu na drodze krajowej numer 44 dotarła do policji około godziny 5.30.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca ciężarówki zasnął, zjechał na lewy pas i uderzył w autobus – poinformowała asp. sztab. Małgorzata Jurecka, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu.

Jechali do pracy

Jak dodała, autobusem jechało 18 osób. Byli to zmierzający do pracy górnicy. Jedna z osób trafiła do szpitala, drugiej udzielono pomocy na miejscu.

- Obaj kierowcy byli trzeźwi – powiedziała asp. sztab. Jurecka.

Po zderzeniu odcinek drogi, na którym doszło do zderzenia, był zablokowany. Od godziny 8 ruch odbywa się normalnie.