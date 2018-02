Chciał ominąć autostradę, spotkał stado jeleni. Niezwykłe nagranie Reportera 24

Pan Michał chciał skrócić sobie drogę i ominąć autostradę, więc wybrał lokalną trasę. Jadąc przez Świerczów (Opolskie) nie spodziewał się, że spotka stado jeleni. Nagranie z tego zdarzenia przesłał na Kontakt 24.

Do spotkania jeleni doszło w piątek po godzinie 16, na drodze wojewódzkiej 454 - to trasa z Opola do Namysłowa.

Jak przekazał pan Michał wracał on z pracy i chciał ominąć zakorkowaną A4. - Na autostradzie był spory ruch i chciałem sobie skrócić drogę. Nie spodziewałem się, że na drogę wybiegnie mi stado jeleni - mówił pan Michał.

"Poczułem dreszczyk adrenaliny"

Reporter 24 zauważyłem je kilka sekund wcześniej. - Widziałem kiedy biegły jeszcze przez pole. Poczułem dreszczyk adrenaliny - powiedział pan Michał - Do tej pory przebiegały mi przez drogę pojedyncze sarny, ale pierwszy raz miałem spotkanie z całym stadem jeleni - dodał.

Reporterzy 24 i ich spotkania

To nie pierwszy raz kiedy na Kontakt 24 otrzymujemy nagranie z przebiegnięcia przez drogę dzikich zwierząt. Na początku stycznia, przed samochód pana Szymona wybiegło stado liczące 17 osobników. Oprócz jeleni przed maskę Reporterów 24 wybiegają też łosie tak jak na nagraniu od pana Grzegorza.