"Było słychać ogromny huk". Runął pion kamienicy, zginęła kobieta

W wyniku wybuchu butli z gazem w sobotę wieczorem zawaliła się kamienica w Sosnowcu. Pod gruzami znalazły się dwie starsze osoby. Jednej z nich nie udało się uratować. Zdjęcia i nagranie otrzymaliśmy na Kontakt 24.

Pion kamienicy przy ulicy Tylnej 12 zawalił się około godziny 20. "Było słychać ogromny huk. Zawalił się środkowy pion budynku. Parter i piętro" - powiedziała w rozmowie z nami pani Katarzyna, od której otrzymaliśmy zdjęcia.

"Usłyszeliśmy huk, po czym widać było tylko chmurę pyłu. Okoliczni mieszkańcy podbiegli do gruzowiska, ale nie mieli szans dostać się do środka. Na szczęście straż pożarna zaczęła akcje już po kilku minutach od zdarzenia" - dodawała pani Kamila.

- Pod gruzami znajdują się trzy osoby. Z jedną mamy kontakt słowny - mówił w sobotę około godziny 20.30 mł. bryg. Jacek Szczypiorski z Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Sosnowcu.

Przed godziną 21 strażacy sprecyzowali, że pod gruzami znajdują się jednak dwie osoby. Jak poinformowało Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji Ratownictwa, kamienica zawaliła się w wyniku wybuchu butli z gazem.

Nie żyje kobieta

Po godzinie 21 na antenie TVN24 podinsp. Łabędzki dodał, że spod gruzów wyciągnięto starszego mężczyznę. Został on zabrany do szpitala. Był przytomny. Przed godziną pierwszą w nocy policjanci i strażacy przekazali, że ratownicy dotarli do poszukiwanej kobiety. Nie udało się jej uratować.

Na miejsce przyjechało blisko 70 strażaków, którzy poszukiwali żony 80-latka. Musieli ręcznie przerzucać gruzowisko, cegła po cegle.

