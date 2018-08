Bohaterscy strażacy najlepsi. Wybraliście materiał tygodnia

Nagranie przedstawiające strażaków powracających ze Szwecji cieszyło się Waszym największym uznaniem i wygrało głosowanie na materiał tygodnia. Na drugim miejscu znalazło się nagranie z łabędziami, które blokowały krajową "92" w Torzymiu, zaś na trzeciej pozycji uplasował się materiał z koncertu Rogera Watersa na którym skandowaliście "Konstytucja!". Zwycięzcy oraz wyróżnionym gratulujemy.

Który materiał był najlepszy w tym tygodniu? Łabędzie blokują drogę, nie odstraszają ich nawet ciężarówki

Tak żegnano polskich strażaków w Szwecji

"Konstytucja! Konstytucja!". Roger Waters wystąpił w Gdańsku

Ktoś nie zamknął bramy, na obwodnicę wbiegł jeleń

Rdzawe niebo nad Portugalią

32%

36%

23%

2%

3%

4% Dziękujemy za oddany głos! 158 oddanych głosów

I miejsce: Tak żegnano polskich strażaków w Szwecji. "Cieszymy się, że wracamy do domu"

Autor: ~Karol_Raczkowski Wykorzystany w serwisie odtwórz

Cieszymy się, że wracamy do domu i do naszych rodzin; po drodze żegnali nas Szwedzi, w porcie uroczyście pożegnała nas Polonia - powiedział dowódca polskich strażaków w Szwecji młodszy brygadier Michał Langner z KG PSP. Do Polski strażacy wrócili w poniedziałek rano. Na Kontakt 24 otrzymujemy nagrania z pożegnania strażaków, a także ich przejazdu.

Czytaj więcej

II miejsce: Blokują drogę, nie odstraszają ich nawet ciężarówki. "Są tu bardzo często"

Autor: ~Maria Wykorzystany w serwisie odtwórz

Rodzina łabędzi zatrzymała się przed fotoradarem i odpoczywała na krajowej "92" w Torzymiu (Lubuskie). Ptaki zablokowały ruch, dlatego auta musiały zwalniać i je omijać. Do zmiany pasa łabędzie przekonało dopiero trąbienie jednego z kierowców. - To droga wylotowa, ruch jest bardzo duży i nie trudno tu o nieszczęście - zaznaczyła Reporterka 24, od której otrzymaliśmy nagranie.

Czytaj więcej

III miejsce: "Konstytucja! Konstytucja!". Roger Waters wystąpił w Gdańsku

Autor: ~Piotr Wykorzystany w serwisie odtwórz

"Uwolnić media", "uwolnić sądy", "konstytucja!"- to niektóre z napisów wyświetlonych na telebimach w czasie koncertu Rogera Watersa w Gdańsku. Muzyk wystąpił na nim w koszulce KOD-u. Nagranie i zdjęcia otrzymaliśmy na Kontakt 24.

Czytaj więcej

***

Byliście świadkami niecodziennego zdarzenia lub chcecie pochwalić się nietypowym hobby? Prześlijcie swoje relacje do redakcji Kontaktu 24. Wasze materiały opublikujemy na naszym portalu tvn24.pl. Zdjęcia i filmy mają szansę pojawić się na antenie TVN24. W poprzednich głosowaniach na "materiał tygodnia" zwyciężyli:

