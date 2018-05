Blokuje pasy, zajeżdża drogę, nie pozwala jechać dalej. Agresywna jazda na A1

Zajeżdżał drogę, blokował jednocześnie dwa pasy, gwałtowanie hamował i zmuszał do tego innych - tak zachowywał się kierowca hyundaia, którego na śląskim odcinku autostrady A1 nagrał Reporter 24. Film z wideorejestratora otrzymaliśmy na Kontakt 24.

Sytuacja miała miejsce 12 maja około godziny 15 na autostradzie A1 w Gliwicach. - Kiedy chciałem zjeżdżać na autostradę A4, wyprzedziłem samochód. Jechałem lewym pasem. Kierowca z tyłu zaczął na mnie trąbić, dawać mi sygnały światłami do zjechania i podjeżdżać pod sam zderzak. Prawy pas był zajęty, dlatego zjechałem najszybciej jak mogłem - relacjonował pan Daniel, który przesłał nagranie do naszej redakcji.

Jak mówił, przez długi odcinek drogi kierowca hyundaia i40 kombi zachowywał się agresywnie. Na nagraniu z wideorejestratora widać, jak kierowca ten gwałtownie hamuje, odjeżdża, potem ponownie hamuje i zajeżdża drogę Reporterowi 24.

Reporter 24 wylicza

Nagranie pokazuje również, że gdy obaj kierowcy znajdują się na zjeździe na A4, kierowca hyundaia postanawia jechać środkiem, blokując oba pasy. Reporter 24 zmienia prawy pas na lewy. To samo robi jadący przed nim hyundai.

Pan Daniel nie daje jednak za wygraną i ponownie zjeżdża na prawy pas. Kierowca hyundaia ponownie jedzie środkiem i ostatecznie również znajduje się na prawym pasie. Wszystko po to, by pan Daniel nie mógł go wyprzedzić. - Jadąc przede mną hamował, kiedy go wyprzedałem zajeżdżał mi drogę, wymuszał pierwszeństwo – wyliczał Reporter 24.

Jak dodał, nagranie przedstawiające to niebezpieczne zachowanie przekazał również policji.