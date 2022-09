#bezprzerwy. Pokażcie nam Wasze plany lekcji

Jak wyglądają plany lekcji Waszych dzieci w nowym roku szkolnym? Czy mają dużo zajęć? O której godzinie kończą? Ile mają okienek? Podzielcie się z nami uwagami dotyczącymi planowania roku szkolnego 2022/2033. Czekamy na Wasze opinie i zdjęcia planów lekcji.

Tak wyglądały Wasze plany lekcji w zeszłym roku

Rozpoczął się kolejny rok szkolny, jednak w szkołach wciąż występują są te same problemy. Zabrzmiał pierwszy dzwonek, a organizacja roku szkolnego w wielu placówkach pozostawia wiele do życzenia. W szkołach brakuje nauczycieli, co wpływa też na ustalanie grafików lekcyjnych.

W TVN24 śledzimy organizację w szkołach i plany lekcji Waszych dzieci. Opisujemy pierwsze edukacyjne problemy związane między innymi z brakiem nauczycieli. Weryfikujemy treści podręczników, z których uczy się szkolna młodzież.

Chcemy sprawdzić jak problemy organizacyjne i zmiany przepisów edukacyjnych wpłynęły na szkolną rzeczywistość.

Jak sytuacja wygląda u Was? Czy Wasze dziecko wstaje jeszcze przed wschodem słońca, by zdążyć na lekcje? Ile godzin spędza w szkole? Czy ma czas na zjedzenie posiłku? Ile czasu musi czekać na etykę, czy WF? A może chcecie pokazać jak to wygląda z perspektywy nauczycieli?

Czekamy na Wasze komentarze i zdjęcia planów zajęć.

