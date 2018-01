Autokar w ogniu materiałem tygodnia

Buchający z kabiny silnika ogień i kłęby dymu wydobywające się z pojazdu - nagranie przedstawiające pożar autokaru zostało przez Was wybrane materiałem tygodnia. Waszą uwagę przykuła także relacja z drogi nad Morskie Oko, gdzie po zmroku utknęła grupa około 45 turystów. Urzekła Was również wiosna w grudniu, która zawitała do ogrodów Reporterów 24. Wyróżniliście także galerię zdjęć przedstawiającą dość nietypowe jak na grudzień krajobrazy. Zwycięzcy i wyróżnionym gratulujemy.

Który materiał był najlepszy w ubiegłym tygodniu? "Świecąca chmura" na nocnym niebie. To test Rosjan

W kalendarzu grudzień, w ogrodach maj. Relacje Reporterów 24

Tłum, przepychanki i krzyki "puśćcie dzieci". Turyści wracali z Morskiego Oka

Autokar zapalił się w czasie jazdy. Z silnika buchały płomienie

Powrót zimy w obiektywach Reporterów 24 Głosuj Który materiał był najlepszy w ubiegłym tygodniu? "Świecąca chmura" na nocnym niebie. To test Rosjan 16%

W kalendarzu grudzień, w ogrodach maj. Relacje Reporterów 24 20%

Tłum, przepychanki i krzyki "puśćcie dzieci". Turyści wracali z Morskiego Oka 27%

Autokar zapalił się w czasie jazdy. Z silnika buchały płomienie 33%

Powrót zimy w obiektywach Reporterów 24 4% Dziękujemy za oddany głos! 158 oddanych głosów

I miejsce: Autokar zapalił się w czasie jazdy. Z silnika buchały płomienie

Ogień wydostający się z silnika zauważył kierowca. Pojazd z pasażerami zapalił się podczas jazdy w miejscowości Skrobotowo (Zachodniopomorskie). Informację oraz nagranie otrzymaliśmy na Kontakt 24. Czytaj więcej

II miejsce: Tłum przepychanki i krzyki "puśćcie dzieci". Turyści wracali z Morskiego Oka

Grupa około 45 turystów, w tym trzy rodziny z dziećmi, utknęła wieczorem na drodze z Morskiego Oka (Małopolskie). Według relacji jednego z nich, na wóz, który miał ich zwieźć na dół, czekali półtorej godziny. Nagranie otrzymaliśmy na Kontakt 24. Czytaj więcej

III miejsce: W kalendarzu grudzień, w ogrodach maj. Relacje Reporterów 24

W ostatnich dniach grudnia w ogrodach Reporterów 24, w wielu miejscach kraju, pojawiły się pąki kwiatów. Dolny Śląsk, Pomorze, Podlasie - tam natura nie mogła się zdecydować i zaserwowała wiosenne widoki. Wśród materiałów nadesłanych na Kontakt 24 znalazły się zdjęcia Reporterki 24 Jagi. Czytaj więcej