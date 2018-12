Australijski grzyb czy poranek w zimowej scenerii? Wybieracie materiał tygodnia

Pora zagłosować na materiał tygodnia. O tytuł najlepszego walczy nietypowe znalezisko - australijski grzyb przypominający kwiat. W głosowaniu bierze także udział nagranie kierowcy, który w ostatniej chwili zdołał zatrzymać się przed dzieckiem przebiegającym przez przejście dla pieszych. Nie jednego, a kilka łosi zarejestrował z kolei Reporter 24 z województwa lubelskiego. W tym tygodniu nie zabrakło także zdjęć w pięknej, już zimowej scenerii. Do was należy decyzja, która z wymienionych pozycji zdobędzie tytuł materiału tygodnia. Zachęcamy do głosowania.

Który materiał był najlepszy w tym tygodniu? Chłopiec wybiegł mu przed maskę. "Miałbym na sumieniu dziecko i pewny proces"

"Mój kolega mówił, że to kwiat". Australijski grzyb pod Opolem

"Mamusia, widzisz?". Stado łosi przed autem Reportera 24

"Piękne widoki na Mazurach". Relacja Reportera 24 Głosuj Który materiał był najlepszy w tym tygodniu? Chłopiec wybiegł mu przed maskę. "Miałbym na sumieniu dziecko i pewny proces" 15%

"Mój kolega mówił, że to kwiat". Australijski grzyb pod Opolem 38%

"Mamusia, widzisz?". Stado łosi przed autem Reportera 24 26%

"Piękne widoki na Mazurach". Relacja Reportera 24 21% Dziękujemy za oddany głos! 61 oddanych głosów zobacz wyniki

Chłopiec wybiegł mu przed maskę. "Miałbym na sumieniu dziecko i pewny proces"

Autor: ~bogo Na Antenie Wykorzystany w serwisie odtwórz

W zeszłą niedzielę pod maskę auta Reportera 24, zza zaparkowanego samochodu, wybiegło dziecko. Kierowca szczęśliwie zdążył zahamować. Nagranie z tego zdarzenia, do którego doszło w Zgierzu (Łódzkie), otrzymaliśmy na Kontakt 24. Czytaj więcej

"Mój kolega mówił, że to kwiat". Australijski grzyb pod Opolem

Grzyb, który wyglądem przypomina kwiat. Pochodzi z Australii, ale natrafić można na niego także w Polsce. Pokazał to Reporter 24, który znalazł go w Lipnie (Opolskie), a zdjęcia znaleziska przysłał na Kontakt 24. Czytaj więcej

"Mamusia, widzisz?". Stado łosi przed autem Reportera 24

Autor: ~Jacek Wykorzystany w serwisie odtwórz

Nie jednego, a kilka łosi spotkał na swojej drodze Reporter 24. - Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jako kierowca zawsze bacznie obserwuję drogę. To pozwoliło mi zobaczyć zwierzęta z dużej odległości - mówi pan Jacek. Nagranie z województwa lubelskiego otrzymaliśmy na Kontakt 24. Czytaj więcej

"Piękne widoki na Mazurach". Relacja Reportera 24

Śnieg pojawił się nie tylko w górach i na pogórzu. Na Mazurach naturę można podziwiać w niezwykle pięknej scenerii. Zdjęcia otrzymaliśmy na Kontakt 24. Czytaj więcej





***

Byliście świadkami niecodziennego zdarzenia lub chcecie pochwalić się nietypowym hobby? Prześlijcie swoje relacje do redakcji Kontaktu 24. Wasze materiały opublikujemy na naszym portalu tvn24.pl. Zdjęcia i filmy mają szansę pojawić się na antenie TVN24. W poprzednich głosowaniach na "materiał tygodnia" zwyciężyli:



"Dla miłośników przyrody to prawdziwy rarytas". Nagrał daniele ukrytą kamerą



Biegł obok auta, chwilę później przeskoczył je. "Byłem w szoku"

100-metrowa flaga i biało-czerwone balony na niebie. Łęczycka "Jedynka" dla Niepodległej

Chmara jeleni przecina drogę. "Takie stadko trafiło mi się pierwszy raz"

Spragniony ptaszek pił z ręki. "Nie bał się nas. Z łatwością dał się złapać"

Jesienny spacer w obiektywie Reportera 24

Złota odsłona jesieni materiałem tygodnia

Niezwykły pokaz ptaków. "Tańczyły nad wodą"



Chory lis w Łazienkach doczeka się pomocy dzięki nagraniu Reporterki 24

Łoś w Bydgoszczy. "Biegał w kółko, wskakiwał do ogródków, prawie mnie staranował"

Cichy mieszkaniec Łazienek Królewskich na spacerze

Policjant tańczył podczas Notting Hill Carnival. "Było mnóstwo ludzi, fantastyczna zabawa"

"Elka" skręciła na czerwonym ze złego pasa. "Błąd instruktora"

"To było takie sarnie dziękuję. Miłe uczucie"

Tak żegnano polskich strażaków w Szwecji. "Cieszymy się, że wracamy do domu"

Koza buszowała w parku. Wcześniej miała przepłynąć Wisłę



"Cień zaczął przesłaniać księżycową kulę". Zaćmienie na zdjęciach Reporterów 24

Szopy na drzewie. "Kto wam pozwolił przyjść do mnie mieszkać?"

Foka podbija serca tłumów. "Nie mogło jej zabraknąć na Festiwalu Gwiazd"

Rodzinka łosi w rzece. "Uciekły przed upałem"

Wokół pisklaka zaczęły już gromadzić się koty". Akcja ratowania małej pustułki

Zwierzęta pędzą po całej drodze. Nocą. "Jechałem za nimi blisko dwa kilometry"



"Czy ta przyjaźń ma szansę?". Owczarek zaopiekował się zajączkiem

Awionetka wylądowała na autostradzie

"Przeleciał nade mną, wylądował i zaczął brodzić". Bocian czarny w Warszawie

Papuga uciekła od właściciela, utknęła na wysokości. Ratowali ją strażacy

"Miałem dużo szczęścia". Piorunujące zdjęcie Reportera 24