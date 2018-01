Atak nożownika w Irlandii. Zginął 24-latek, dwóch mężczyzn rannych. "Miasto jest zablokowane. Ludzie są przerażeni"

24-letni Japończyk zginął, a dwóch Irlandczyków zostało rannych w serii ataków nożownika w północno-wschodnim mieście Dundalk w hrabstwie Louth w Irlandii. Policja aresztowała 18-letniego Egipcjanina. Śledczy sprawdzają teraz, czy ataki mają związek z terroryzmem. - Miasto jest zablokowane, ulice są pozamykane - powiedziała redakcji Kontaktu 24 Polka mieszkająca w Dundalk.

- Mieszkamy niedaleko. Od 9 jeździło dużo policji po mieście. Ludzie są przerażeni, ponieważ w okolicach miejsca zdarzenia jest dużo szkolnych przystanków autobusowych. Na szczęście dzieci miały dziś wolne - powiedziała w rozmowie z redakcją Kontaktu 24 Georgina.

Jak opisywała, "miasto jest zablokowane, ulice są pozamykane". - Z mediów wiemy, że kryminalni prowadzą śledztwo, sprawdzają telefon i kontakty Egipcjanina, jego profile internetowe. Sprawdzają, czy były to zaplanowane ataki - dodawała kobieta.

Na zdjęciach, które otrzymaliśmy od pana Patryka, widać radiowozy i zablokowaną ulicę.

Dźgnął nożem 24-latka

Do trzech ataków doszło w w północno-wschodnim mieście Dundalk, w hrabstwie Louth. Na Avenue Road przed godziną 9 rano napastnik zaatakował od tyłu i dźgnął nożem w plecy 24-letniego Japończyka, który przez ostatni rok mieszkał w Irlandii. Mężczyzna zmarł na miejscu.

Według ustaleń policji, wcześniej co najmniej dwóch innych mężczyzn - obydwu pochodzenia irlandzkiego - zostało ranionych podczas oddzielnych ataków na Seatown i Inner Relief Road. Obrażenia, jakich doznali, nie zagrażają życiu. "The Irish Sun" podaje, że jeden z nich został uderzony w głowę kijem bejsbolowym lub metalowym prętem. Zaatakowani mężczyźni mają po około 20 lat.

18-latek pochodzi z Egiptu

Garda Síochána na miejscu morderstwa obezwładniła i zatrzymała napastnika. Jak ustalono, mężczyzna oprócz noża miał przy sobie także metalowy pręt, którym miał zaatakować policjantów.

Policja potwierdziła, że aresztowany ma 18 lat i pochodzi z Egiptu. Wcześniej podejrzewano, że pochodzi on z Syrii. 18-latek miał przybyć do Irlandii w Nowy Rok.

- Atak terrorystyczny to kierunek śledztwa, z pewnością jest to kwestia, na którą spojrzymy - powiedział główny komisarz Christy Mangan na konferencji prasowej, dodając, że policja będzie ustalać, dlaczego 18-latek przebywał w Irlandii.