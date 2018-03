500 złotych za jazdę pod prąd. Czy mandaty w Polsce są za niskie?

Tak jak w Finlandii, wprowadzić mandaty od dochodu i każdy równomiernie będzie karany do swojej sytuacji materialnej. Co z tego, że np. Kowalski zarabiający 2500 na rękę, będzie musiał zapłacić mandat 500 zł. dla niego jest to sporo, ale dla Nowaka, który zarabia taką kwotę w tydzień to w sumie jak podtarcie...