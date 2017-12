19-latek wymusił pierwszeństwo. Pięć osób w szpitalu

Pięć osób trafiło do szpitala w wyniku zderzenia, do jakiego doszło w Skarżysku-Kamiennej (Świętokrzyskie). Pierwszą informację i zdjęcia otrzymaliśmy na Kontakt 24 od serwisu Skarzysko24.pl.

- Do zdarzenia doszło tuż przed godziną 23 na skrzyżowaniu ulic 1 Maja i Pięknej. Kierujący daewoo 19-letni kierowca wyjeżdżając z ulicy Pięknej wymusił pierwszeństwo i uderzył bokiem w BMW - powiedział w rozmowie z redakcją Kontaktu 24 asp. Damian Szwagierek, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej.

Pięć osób w szpitalu

Jak dodał policjant, w wyniku tego zderzenia do szpitala trafiło pięć osób. Był to kierowca daewoo oraz jego trzech pasażerów, dwóch szesnastolatków oraz siedemnastolatka. Do szpitala trafił również pasażer BMW.

- Po wykonaniu badań trzeźwości okazało się, że sprawca wypadku, kierowca daewoo był pod wpływem alkoholu. Miał 0,6 promila - zakończył asp. Szwagierek.